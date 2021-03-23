Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у чуттєвому образі захопила красою

Анджеліна Джолі вважається прикладом жінки з ідеальними лицьовими пропорціями. Її Легендарні вилиці бажають роздобути мільйони жінок, які вирушають в салони краси, тоді як сама зірка не робила ніякої пластики і навіть відмовляється від уколів краси.

Як можна помітити на фото, представлених на фан-сторінках артистки в Instagram, їй правда є що показати навіть в скромному одязі. Ніжний наряд білого кольору ідеально підкреслив тонкі плечі знаменитості, а розпущені локони і простий макіяж без акценту на пухких губах зробив Джолі ще миліше.

До слова, щоб так виглядати, артистка дійсно в інший час перед зйомками відмовляється від косметики і постійно наносить сонцезахисний крем.

Фанати не залишилися байдужі:

"Киньте цю скромність❤; чудова Енжі зведе з розуму; що за жінка, хід королеви!; тут тільки емоції допоможуть, ідеальна 💜; Лінда прекрасна жінка; тому що я люблю її; таких більше немає❤️; я тебе люблю; дуже красиво 🤩 і задоволена!; Красиво❤️😍».

Також артистка підкорила своєю зовнішністю і діяльністю мільйони фанатів. Так, артистка постала в блискучій сукні і в цікавій позі. Дане архівне фото було опубліковано в одній з фан-груп актриси.

Зірка присіла на високий стілець, задерши одну з ніжок. Тканина вбрання прикрила найінтимніші частини тіла.

При цьому наряд з глибоким декольте вона приспустила, ледь не виваливши оголений бюст. Ніжна бретелька спустилася з плечей, надавши образу ще більше пікантності.

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