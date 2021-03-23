Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в чувственном образе восхитила красотой

Анджелина Джоли считается примером женщины с идеальными лицевыми пропорциями. Ее легендарные скулы желают заполучить миллионы женщин, отправляющихся в салоны красоты, тогда как сама звезда не делала никакой пластики и даже отказывается от уколов красоты.

Как можно заметить на фото, представленных на фан-страницах артистки в Инстаграм, ей правда есть что показать даже в скромной одежде. Нежный наряд белого цвета идеально подчеркнул тонкие плечи знаменитости, а распущенные локоны и простой макияж без акцента на пухлых губах сделал Джоли еще милее.

К слову, чтобы так выглядеть, артистка действительно во все остальное время перед съемками отказывается от косметики и постоянно наносит солнцезащитный крем.

Фанаты не остались равнодушны:

«Бросьте эту скромность❤ ; чудесная Энжи сведет с ума; Что за женщина, ход королевы!; тут только эмоции помогут, идеальная 💜; Линда прекрасная женщина; Потому что я люблю ее; таких больше нет❤️; я тебя люблю; Очень красиво 🤩 и довольна!; Красиво❤️😍».

Также артистка покорила своей внешностью и деятельностью миллионы фанатов. Так, артистка предстала в сверкающем платье и в интересной позе. Данное архивное фото было опубликовано в одной из фан-групп актрисы.

Звезда присела на высокий стул, задрав одну из ножек. Ткань наряда прикрыла самые интимные части тела.

При этом наряд с глубоким декольте она приспустила, едва не вывалив обнаженный бюст. Нежная бретелька спустилась с плеч, придав образу еще больше пикантности.

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