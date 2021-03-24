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Солістка The Hardkiss Юлія Саніна вразила яскравим образом

30-річна співачка любить експериментувати із зовнішністю, радую поклорнником сміливими перевтіленнями. Як передає Politeka.net, новим фото співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Співачка позує з пишною завивкою в стилі 80-х і яскравим макіяжем. З аксесуарів до такого образу підібрали масивні ланцюги.

"Гей, Березень! А можна тепліше?!» - підписала кадр співачка.

Фото активно коментують у мережі.

"Юль, так люблю цей образ і цей день❤️ ви неймовірні" « "які класні хлопці" «" з групою The Hardkiss скрізь буде жарко», «фото круте👍Юляша ще трохи потерпіти, а там квітень і тепло буде», "я кайфую", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, нещодавно Саніної поставили питання в сторіс про різкі зміни іміджу.

"Хотіла кардинально поміняти образ, зачіску (свій не для сцени)?",- запитали у співачки. Юлія згадала кумедний момент, як мала намір поекпериментувати із зовнішністю, але, благо, обійшлося. Схоже деякі ідеї лякають і її саму.

"Пам'ятаєте мій загін "Давайте виголювати скроню і фарбувати в червоний колір"? Спасибі, що відрадили", - підсумувала солістка The Hardkiss.

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