Солістка The Hardkiss Юлія Саніна вразила яскравим образом
30-річна співачка любить експериментувати із зовнішністю, радую поклорнником сміливими перевтіленнями. Як передає Politeka.net, новим фото співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Співачка позує з пишною завивкою в стилі 80-х і яскравим макіяжем. З аксесуарів до такого образу підібрали масивні ланцюги.
"Гей, Березень! А можна тепліше?!» - підписала кадр співачка.
Фото активно коментують у мережі.
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"Юль, так люблю цей образ і цей день❤️ ви неймовірні" « "які класні хлопці" «" з групою The Hardkiss скрізь буде жарко», «фото круте👍Юляша ще трохи потерпіти, а там квітень і тепло буде», "я кайфую", - пишуть в коментарях.
Відзначимо, нещодавно Саніної поставили питання в сторіс про різкі зміни іміджу.
"Хотіла кардинально поміняти образ, зачіску (свій не для сцени)?",- запитали у співачки. Юлія згадала кумедний момент, як мала намір поекпериментувати із зовнішністю, але, благо, обійшлося. Схоже деякі ідеї лякають і її саму.
"Пам'ятаєте мій загін "Давайте виголювати скроню і фарбувати в червоний колір"? Спасибі, що відрадили", - підсумувала солістка The Hardkiss.
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