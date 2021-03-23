Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в образі спокусниці з джунглів перевершила себе

Дженніфер Лопес намагається займатися різними сферами діяльності, щоб не сидіти без діла. Артистка не тільки встигає записувати нові кліпи, працювати над своїм брендом косметики, а також зніматися в серіалах. Вона ще захоплена спортивними танцями, силовими тренуваннями і йогою.

На фан-акаунтах вирішили згадати образ Лопес, який вважався одним з найсміливіших і був показаний в її кліпі на іспаномовну пісню Ni Tú Ni Yo, записану спільно з кубинською групою Gente De Zona.

Поп-діва на зйомках зважилася на важливих крок і залишилася перед камерами не тільки без одягу. В якості свого вбрання вона використовувала листя тропічного дерева і надалі позувала на тлі пишних рослин з мокрим волоссям і строгим поглядом.

Чуттєвості кадру додало і те, що Лопес відчувала себе дуже впевнено під час своєї роботи, а тому зовсім не ховала тіло від фотографів і камер надалі.

Красуня дуже стежить за фігурою, харчуванням і розпорядком дня. Саме тому зірка так ідеально виглядає.Незважаючи на це користувачі Мережі все ж іноді з ностальгією згадують старі образи і фото знаменитості.

Так, в одній з груп Джей Ло спокусила формами в молодому віці. Артистка була в синьому топіку, ніжний оксамит обтягнув бюст, підкресливши всі найінтимніші деталі.

"Дуже мило"," красива"," Моя любов, екзотика приїхала"," Джей Ло моя любов"," чудова"," Синій на тобі добре виглядає", "" ти красива тут і молодше"," Милий ангел"," ви спокуслива і пристрасна жінка", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

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