Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в образе искусительницы из джунглей превзошла себя

Дженнифер Лопес старается заниматься различными сферами деятельности, чтобы не сидеть без дела. Артистка не только успевает записывать новые клипы, работать над своим брендом косметики, а также сниматься в сериалах. Она еще увлечена спортивными танцами, силовыми тренировками и йогой.

На фан-аккаунтах решили вспомнить образ Лопес, который считался одним из самых смелых и был показан в её клипе на испаноязычную песню Ni Tú Ni Yo, записанную совместно с кубинской группой Gente De Zona.

Поп-дива на съемках решилась на важных шаг и осталась перед камерами не только без одежды. В качестве своего наряда она использовала листья тропического дерева и в дальнейшем позировала на фоне пышных растений с мокрыми волосами и строгим взглядом.

Чувственности кадру придало и то, что Лопес ощущала себя очень уверенно во время своей работы, а потому совсем не прятала тело от фотографов и камер в дальнейшем.

Красотка очень следит за фигурой, питанием и распорядком дня. Именно поэтому звезда так идеально выглядит.Несмотря на это пользователи сети все же иногда с ностальгией вспоминают старые образы и фото знаменитости.

Так, в одной из групп Джей Ло искусила формами в молодом возрасте. Артистка была в синем топике, нежный бархат обтянул бюст, подчеркнув все самые интимные детали.

"Очень мило", "красивая", "Моя любовь, экзотика приехала", "Джей Ло моя любовь", "Великолепная", "Синий на тебе хорошо смотрится", " "Ты красивая здесь и моложе", "Милый ангел", "Вы соблазнительная и страстная женщина", - написали пользователи сети.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес тряхнула "стариной" в платье с непристойными разрезами до самой талии: "Огненная дива".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в цветном боди устроила запретные игры на сцене, расставив ноги: "Это же не пляж!"