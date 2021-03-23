Відома співачка Надя Дорофєєва завжди виглядала дуже струнко, особливо в стильних купальниках на відпочинку

Поки багато хто обговорює нову пісню зірки, яку вона випустила пару днів тому, частина фанатів дивується зовнішньому вигляду улюбленої виконавиці. Як відомо, Надя знаходиться в своїй ідеальній формі багато років. І виглядає дуже стрункою - при зрості 170 см важить співачка не більше 54 кілограмів. Іноді навіть менше.

На фан-акаунті Наді шанувальники поділилися яскравим фото зірки, що позує в світлому купальнику на відпочинку. Тонкі руки, довгі ноги не залишають нікого байдужим.

При цьому сама Дорофєєва вже не раз відзначала: вона дійсно не сидить на дієтах, і ніяких секретів в її раціоні немає. Зі слів зірки, вдома вона взагалі не готує, а "головним по кухні" є її чоловік — співак і телеведучий Володимир Дантес.

"Я обожнюю їсти, можу з'їсти котлетки з пюрешкой — звичайну нормальну їжу", — розповіла Дорофєєва. Однак, як можна помітити на тому ж фото, про спорт співачка теж не забула, вона часта гостя в залі, а також на майданчику для танців, де готує номери з колегами.

Також ще на одному фото Надя здалася в штанях і ТОПі, а зверху накинула наряд, який залишила тільки на руках. Дорофєєва вигнулася назад, а голову підняла вгору, закривши очі від задоволення.

"Цього місяця вийшло стільки релізів у всіх. Розкажіть кого слухаєте, хто сподобався?",- написала Надя, пропонуючи поговорити.

"Ах, обожнюю тебе", "тебе, звичайно, і нова пісня Макса Барських і зіверт-бомба", "дивлячись по настрій", "я слухаю тільки дівчинку з час і скло і все", " чому, крім Тебе і Вови, є ще артисти?", "Звичайно ж тебе Надя!!!", "Надя стройняжка така"," виконавців багато, але наші серця належать тобі", - відповіли в мережі.

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