Известная певица Надя Дорофеева всегда выглядела очень стройно, особенно в стильных купальниках на отдыхе

Пока многие обсуждают новую песню звезды, которую она выпустила пару дней назад, часть фанатов удивляется внешнему виду любимой исполнительницы. Как известно, Надя находится в своей идеальной форме много лет. И выглядит очень стройной – при росте 170 см весит певица не больше 54 килограммов. Иногда даже меньше.

На фан-аккаунте Наде поклонники поделились ярким фото звезды, позирующей в светлом купальнике на отдыхе. Тонкие руки, длинные ноги не оставляют никого равнодушным.

При этом сама Дорофеева уже не раз отмечала: она действительно не сидит на диетах, и никаких секретов в ее рационе нет. Со слов звезды, дома она вообще не готовит, а "главным по кухне" является ее муж — певец и телеведущий Владимир Дантес.

"Я обожаю кушать, могу съесть котлетки с пюрешкой — обычную нормальную еду", — рассказала Дорофеева. Однако, как можно заметить на том же фото, о спорте певица тоже не забыла, она частая гостья в зале, а также на площадке для танцев, где готовит номера с коллегами.

Также еще на одном фото Надя показалась в штанах и топе, а сверху накинула наряд, который оставила только на руках. Дорофеева выгнулась назад, а голову подняла вверх, закрыв глаза от удовольствия.

"В этом месяце вышло столько релизов у всех. Расскажите кого слушаете, кто понравился?", - написала Надя, предлагая поговорить.

"Ах, обожаю тебя", "Тебя, конечно, и новая песня Макса Барских и Зиверт - бомба", "Смотря по настроение", "Я слушаю только девочку с Время и Стекло и всё", "Почему, кроме тебя и Вовы, есть еще артисты?", "Конечно же тебя Надя!!!", "Надя стройняжка такая", "Исполнителей много, но наши сердца принадлежат тебе", - ответили в сети.

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