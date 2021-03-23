Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе на відпочинку

Зірка після зйомок у різних шоу вирушила на відпочинок до Єгипту, пише Politeka.net. Телеведуча показує, як загоряє в купальниках і не тільки.

Цього разу блондинка здивувала появою, загорнувшись у рушники. Зірку зняли, коли вона лежала на дивані біля подушок. Леся розтягнулася, приховавши від очей все тіло. Було видно лише її незадоволене обличчя, а на голові помітний солом'яний капелюшок.

На пляжі був сильний вітер, адже характерні звуки записалися на відео. Мабуть, саме тому зірка замерзла і вирішила сховатися.

"Воно було прохолодно", - підписала відео Нікітюк.

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Зазначимо, Леся Нікітюк почала свою телевізійну кар'єру з шоу "Розсміши коміка", пізніше вона потрапила в популярний проект "Орел і Решка". Останнє шоу принесло блондинці небувалу популярність, завдяки її гумору і безпосередності.

Зараз телеведуча активно знімається в різних проектах, в тому числі, нещодавно вона стала учасницею пародійної передачі "Ліпсінк батл", завоювавши друге місце.

Зараз красуня відпочиває з друзями на курорті, при цьому про особисте життя красуні майже нічого невідомо.

Зірка в одному з інтерв'ю розповіла, що зараз на першому місці у неї кар'єра, і поки вона не готова будувати відносини з ким-небудь.

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