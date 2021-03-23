Актор Тарас Цимбалюк, що грав у серіалах "кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" , а також брав участь у "Танцях з зірками", підкорив брутальним виглядом у гримі

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Тарас розмістив фото свого героя, і написав пост, в якому висловив надію, що українське кіно колись все-таки зміниться.

"Включив першу частину "Рембо", і розумію, що бажання зніматися в пацанячих кіно з роками тільки посилюється🔥 🤟. Щоб там не було, і в якому б жалюгідному стані не знаходилося виробництво наших повних метрів, Я вірю, що колись все зміниться", - написав актор.

У кадрі Цимбалюк позує у військовому бушлаті, голова поголена налисо, а на обличчі сліди крові.

Шанувальники, серед яких багато дівчат і жінок, адже Тарас дуже цікавий чоловік, за яким із задоволенням спостерігають шанувальниці. За творчістю актора в Instagram стежить понад 92 тисяч осіб.

Пост-крик душі припав до смаку фанатам, які стали коментувати образ Тараса.

"Cyberpunk🔥", "😍😍😍😍", "Тааааак🔥", "❤️Тарас Рембо😮", "Мені нагадало це фото на персонажа з гта 4", "Мужик🔥 🔥", "змінився", "Несподівано) 😮", "не можу спокійно дивитися на цей грим🥺", "зміниться Обов'язково.)", "Полюбасу зміниться. Та й до того ж так буває, що за скромні гроші знімають дуже крутий екшн, в якому недостатність фінансування компенсують креативним підходом. Так що все буде чітко!) ",- написав він.

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