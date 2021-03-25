Відома українська співачка Злата Огневич показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Злата Огневич просто обожнює привертати увагу фанатів, демонструючи ефектні образи. Красуня активно веде соціальні мережі, радуючи численних фанатів новою музикою і закулісними кадрами.

Цей раз не став винятком, адже Огневич поділилася новим образом в сторіс. Красуня стояла в яскравому вбранні, верхню частину якого вирішила залишити розстебнутим, де можна побачити тугий топ, який стиснув бюст Злати. Дівчина стояла на студії, хвалячись ідеальною фігуркою.

Фанати не змогли поставити лайки або написати компліменти дівчині, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів, але зазвичай на зірку не шкодують епітетів: "неймовірно красиве фото!!! Так вишукано-красиво і ніжно!!! Вааау!!!".

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Красуня в цей раз вбралася в легке плаття на тонких бретельках, яке обтягнуло струнку талію. З глибокого декольте ледь не вистрибували груди.

Гарний макіяж зі стразами на повіках завершив образ. Зірка вигнулася на кріслі, виставивши назад пружні сідниці.

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