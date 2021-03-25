Відома українська хореограф Яна Заєць розповіла, що Тіна Кароль була її сусідкою в студентські роки, вони разом жили на знімній квартирі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська хореограф Яна Заєць прийшла на популярне шоу "Ліпсінк Батл", яке веде Тіна Кароль і Потап, щоб підтримати свого партнера по "Танцях з зірками" Іраклі Макацарію. Там на зйомках дівчина поділилася історією, що колись в студентські роки жила на знімній квартирі з популярною нині співачкою Тіною Кароль. Також Яна розповіла, який сусідкою для неї в той час була артистка.

Так, за словами танцівниці, вона знає Тіну Кароль такою, якою її ніхто ніколи не бачив і не знав. Яна розповіла, що майбутня співачка з унікальним вокалом Тіна, бувало взагалі не їла і не спала, а весь час займалася написанням музики, постійно. "Пам'ятаю, як о третій годині ночі будила, казала: "Послухай, будь ласка, я написала". Це Тіна писала пісні", - поділилася подробицями життя з Кароль Яна Заєць.

Хореограф також додала, що Тіна людина дуже працьовитий, вона повністю присвячувала себе творчості, забуваючи про відпочинок, заради успішної кар'єри, чого власне і домоглася в майбутньому. "Вона спала по дві-три години. Це людина, яка жила і хотів стати артисткою", - зазначила Яна Заєць. І додала, що, на її думку, зараз мало таких артистів, які так старанно трудяться як Кароль.

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