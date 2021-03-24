Всесвітньо відома актриса Анджеліна Джолі продовжує цікавити шанувальників, привертаючи до себе увагу, незважаючи на те, що не веде активне публічне життя

Як передає Politeka.net, в Instagram голлівудська актриса не веде особисто свою сторінку, але це зовсім не заважає шанувальникам створювати фан-акаунти, і розміщувати кадри різних років своєї улюбленої актриси.

В одному з таких з'явилося фото Анджеліни в молодому віці. Зірка в кадрі з оголеними плечима, погляд опущений вниз, а волосся акуратно укладені не одне плече. Непомітний макіяж, близький до натурального підкреслює красу вигляду дівчини. Перлина, яка служить сережкою, додає загадковості і інтриги образу.

Шанувальники не втомлюються захоплюватися актрисою. Вони описують свої почуття до свого кумира в колонці коментарів:

"Еталон краси!🔥 ", "Моя Богиня!", "Королева!", "Ви як наша планета-дивовижна, різноманітна і красива, ви як наш Всесвіт - загадкова, неймовірно цікава і дивовижна", - відгукнулися на фото шанувальники.

Не так давно на такому ж фан-акаунті актриса позувала в наряді срібного кольору зі значним декольте. Під сукнею не було білизни, що можна було побачити по пікантним деталям. Глибокий виріз, здавалося, був занадто сміливим, крім того, шовк ніби ось-ось зісковзне з плечей чарівної Енджі.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в шовковому вбранні блиснула" стирчать "принадами без білизни:" Така незабутня"

Як повідомляла Politeka Анджеліна Джолі приспустила вбрання з плечей, підкорюючи ніжністю: "хід королеви"

Також Politeka писала, що У мережі порівняли нев'янучу красуню Джолі в сміливому вбранні з різницею в 16 років: "з роками тільки…"