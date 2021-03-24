Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли восхитила формами в нежном шелке

Артистка уже много лет пользуется популярностью, передает Politeka.net. То и дело в сети появляются фан-группы, в которых поклонники вспоминают жаркие образы восхитительной артистки.

Так, в одном из аккаунтов поклонники вспомнили обжигающий образ Джоли в шелковом платье.

Актриса позировала в наряде серебряного цвета с внушительным декольте. Под платьем не было белья, что можно было увидеть по пикантным деталям.

Глубокий вырез, казалось, был слишком смелым, кроме того, шелк будто вот-вот соскользнет с плеч обворожительной Энджи.

Красивая прическа, макияж с акцентом на глаза и серьги в ушах - сделали образ таким элегантным и нежным без дополнительных украшений.

"# Анджелина Джоли на мероприятии в 2015 году!", - написали авторы поста.

Отметим, снимки были сделаны на красной дорожке Critics Choice Movie Awards. Платье было марки Versace. Тогда образ артистки произвел настоящий фурор.

К слову, фото, размещенные в указанной Инстаграм- группе собрали сотни лайков и немного комментариев.

«Я люблю тебя, мысленно обнимаю, и я бы никогда не отпустил тебя, такая ты красивая 🔥», «Как бы хотелось такую жену, как Анджелина Джоли», «Природная красота ❤️❤️❤️❤️», «С каждым днем все красивее и очаровательнее, такая незабываемая ❤️ "," Доброе утро, красавица, я делаю свой день, просто видя тебя ", - написали пользователи сети.

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