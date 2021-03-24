Всемирно известная актриса Анджелина Джоли продолжает интересовать поклонников, привлекая к себе внимание, несмотря на то, что не ведет активную публичную жизнь
Как передает Politeka.net, в Инстаграм голливудская актриса не ведет лично свою страницу, но это вовсе не мешает поклонникам создавать фан-аккаунты, и размещать кадры разных лет своей любимой актрисы.
В одном из таких появилось фото Анджелины в молодом возрасте. Звезда в кадре с обнаженными плечами, взгляд опущен вниз, а волосы аккуратно уложены не одно плечо. Незаметный макияж, близкий к натуральному подчеркивает красоту облика девушки. Жемчужина, которая служит сережкой, добавляет загадочности и интриги образу.
Поклонники не устают восхищаться актрисой. Они описывают свои чувства к своему кумиру в колонке комментариев:
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"Эталон красоты!🔥", "Моя Богиня!", "Королева!", "Вы как наша планета - удивительная, разнообразная и красивая, вы как наша Вселенная - загадочная, невероятно интересная и удивительная", - откликнулись на фото поклонники.
Не так давно на таком же фан-аккаунте актриса позировала в наряде серебряного цвета с внушительным декольте. Под платьем не было белья, что можно было увидеть по пикантным деталям. Глубокий вырез, казалось, был слишком смелым, кроме того, шелк будто вот-вот соскользнет с плеч обворожительной Энджи.
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