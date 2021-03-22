Актриса Анджелина Джоли очень любит и гордится каждым из шести своих детей

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 45-летней звезды опубликовали любопытные кадры, на которых она предстала вместе с дочкой Захарой.

Так, на первом снимке Джоли даржала на руках темнокожую малышку, когда та была совсем еще маленькой. Также трогательно актриса смотрела на уже повзрослевшую девушку на другом фото.

Пользователи с жаром обсудили увиденное. Примечательно, что Джоли практически не изменилась за эти 16 лет (именно столько сейчас Захаре).

"Красивые фото 🌟🌟❤❤"; "Оууу красивая женщина и мама Анджелина 🥰"; "Милые😍"; "Хороший ребенок 😍"; "Леди супермен всегда❤️"; "Дети... они растут слишком быстро. Прежде чем вы поймете, что они отправились учиться (вздох...), подождите и отпустите... ❤️"; "Красивая замечательная заботливая женщина"; "Красавицы!!!)))😍"; "Все еще молодая и красивая, моя детская любовь"; "Анджелина очень гордится Z"; "Очень впечатляет🔥", - писали в комментариях.

До этого Джоли так отзывалась о своей необычной дочке: "Моя дочь - одна из - родилась в Эфиопии и многому меня научила. Она - моя семья, но в то же время она экстраординарная африканская женщина, у которой - очень сильная связь с ее страной, с ее континентом. И это меня очень впечатляет и иногда даже пугает!".

Напомним, мы рассказывали, как Джоли разгорячила публику, появившись в красном платье. Верх наряда плотно прилегал к ее стройному телу, подчеркивая пленительный силуэт и в особенности "торчащий" бюст.

Напомним, Анджелина Джоли в чулках смело расставила ноги ради пикантного фото: "Горячая опасность".

Как сообщала Politeka, неукротимая Анджелина Джоли в неприличном мини засветила сладкие места: «Платиновый стандарт».

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли с дерзостью во взгляде и без лифчика сверкнула пышными размерами: "Обожаю это".