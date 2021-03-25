Відома українська телеведуча Оля Фреймут захопила новим образом

Як пише Politeka.net, Ольга Фреймут вже давно радує українців уроками етикету. Але останнім часом успішна телеведуча зайнялася письменством. Зірка випустила кілька книг, які стали бестселерами. Але обкладинка до останньої роботи Олі перевершила всі очікування.

Фреймут поділилася чуттєвим знімком в сторіс Instagram. На ньому Оля забула за етикет і з'явилася в ніжному вбранні, який спустила на плечі. Можна відразу помітити, що чарівна красуня була без білизни, але воно і зрозуміло, адже в руках зірка тримала зовсім крихітну дочку Євдокію. Мабуть, саме третя дитина надихнула зірку написати книгу про материнство під назвою "немовля".

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, але так і хочеться додати: "Чарівна, така Малятко".

Ми писали, що відома українська телеведуча, учасниця шоу «Танці з зірками» Оля Фреймут розлютила українців черговими моралями.

Цього разу Ольга вирішила показати українцям, як правильно пити з великого келиха. Урок етикету не всім припав до смаку. Багатьох він сильно розлютив.

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