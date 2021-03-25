Известная украинская телеведущая Оля Фреймут восхитила новым образом

Как пишет Politeka.net, Ольга Фреймут уже давно радует украинцев уроками этикета. Но в последнее время успешная телеведущая занялась писательством. Звезда выпустила несколько книг, которые стали бестселлерами. Но обложка к последней работе Оли превзошла все ожидания.

Фреймут поделилась чувственным снимком в сторис Инстаграм. На нем Оля забыла за этикет и появилась в нежном наряде, который спустила на плечи. Можно сразу заметить, что обворожительная красотка была без белья, но оно и понятно, ведь в руках звезда держала совсем крошечную дочь Евдокию. Видимо, именно третий ребенок вдохновил звезду написать книгу о материнстве под названием "Младенец".

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, но так и хочется добавить: "Обворожительная, такая малышка".

Мы писали, что известная украинская телеведущая, участница шоу «Танці з зірками» Оля Фреймут разозлила украинцев очередными нравоучениями.

В этот раз Ольга решила показать украинцам, как правильно пить из большого бокала. Урок этикета не всем пришелся по вкусу. Многих он сильно разозлил.

Напомним, скандальную Фреймут застукали прямо на шкафу за странным занятием, такое себе никто не позволяет

А еще Politeka писала, что скандальная Фреймут посветила размалеванным лицом, забыв об этикете

Также Politeka сообщала, что Фреймут променяла привычные "лодочки" на кроссовки, телеведущую не узнать



