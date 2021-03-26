Відома телеведуча Леся Нікітюк показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Українська суперблондинка обожнює привертати до своєї персони увагу. Красуня регулярно розбурхує образами фанатів, підігріваючи до себе інтерес в Instagram. Нікітюк публікуєте не тільки цікаві образи, а й досить пікантні кадри. Зараз зірка вирушила відпочивати в Єгипет і не встояла спокусі зробити фото в купальнику.

Красуня викинула в Instagram новий кадр, на якому позує біля кромки басейну. Дівчина вигнулася, хвалячись розкішним тілом в рожевому купальнику.

"Я так розумію, що треба трошки контенту для чоловіків?

Він буде завтра", - написала Леся під фото.

Відразу в коментарях з'явилася інша суперблондинка - Оля Полякова. Зірка назвала Нікітюк "богинею".

"Ой. Дівчатка, зізнаюся, живіт втягнула сильно", - додала через час Леся.

Фанати встигли завалити красуню лайками і написали коментарі:

"Ох, і Леська вогонь-баба. Я б одружився. Але вона дуже популярна, куди мені там", "Леся, ви крута, люблю вас", "людина, обличчя якої не можна показувати", "Скромненько", "Ось це контент", "Ти вогонь", "чудові кадри", "красуня, молодець, моя землячка", "згадали"," "шикарна".

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