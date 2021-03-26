Здивованим глядачам шоу "Маска" підкинули нову головоломку

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram опубліковано свіже відео з новим учасником - загадковим Місяцем (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, виконавець з'явиться на сцені в чорному балахоні з блискітками і величезним півмісяцем на голові, що відливає сріблом.

"Хто ховається під маскою загадкового Місяця? Пишіть ваші варіанти в коментарях 👇 Обіцяємо справжнє свято і здивування! Дивіться гіпершоу МАСКА вже завтра, 27 березня о 21:00 на @kanalukraina", - йдеться в анонсі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Серед озвучених імен найбільш часто зустрічаються: Світлана Лобода, Ірина Білик і Надія Мейхер. Правда, найвідчайдушніші припускають, що під маскою може бути, хто завгодно, не виключаючи артиста чоловічої статі.

"Лобода" - "по руху рук дуже схоже)" - Ірина Білик - "ну, не знаю"

"Потрібно чути голос😍"

"Надя Мейхер"

"Думаю, Ірина Білик🔥"

"Думаю, що буде чоловік"

"Дівчина 35+...💯 але щоб відповісти точніше на це питання, треба почути вокал і подивитися, як себе веде на сцені. Адже під жіночим образом цілком може ховатися чоловік!"

Раніше ми розповідали, як Оля Полякова на "Масці", поскандаливши з Настею Каменських, почала ламати в пориві гніву інвентар. Так, зіркові детективи посперечалися, хто ж ховається під маскою "Сома" - чоловік або жінка. Полякова не стримала емоцій і розламала навпіл олівець.

"Запахло смаженою рибою!", - вигукнула вона.

Нагадаємо, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук приголомшив сумною звісткою:" впала, розбила голову і тепер..."

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