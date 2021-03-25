Известный украинский шоумен, ведущий «Маски» Владимир Остапчук сообщил неприятную новость

Как передает Politeka.net, об этом 36-летний телеведущий рассказал в сторис своего Инстаграм.

Владимир Остапчук приехал в Умань к своим родителям, но повод оказался не из приятных. У его бабушки случился инсульт, она упала, разбила голову и теперь ее забрали к себе родители Владимира.

«Вы знаете, что у меня есть две бабушки, мамина и папина. И папина бабушка она сама жила в селе. Ну, ей конечно помогали, родители приезжали. И сейчас случилась не очень хорошая штука, у бабушки был инсульт, и бабушку привезли. Теперь у мамы моей две мамы, которые живут в Умани. Приехал помочь и конечно увидеть бабулек», - рассказал телеведущий.

Также он показал фото со своей бабушкой Олей, которой 95 лет.

Воспользовавшись случаем, Владимир Остапчук посетил свою школу, где он не бул уже 15 лет. Именно там мама телеведущего работает учителем.

Как известно, Владимир Остапчук родился и вырос в городе Умань на Черкасщине. Он был единственным ребенком в семье. В Киев будущий телеведущий переехал в 2009 году. Уже после того, как получил высшее образование, кстати. По специальности Владимир Остапчук – филолог.

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