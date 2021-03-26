Изумленным зрителям шоу "Маска" подкинули новую головоломку

Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовано свежее видео с новым участником - загадочной Луной (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, исполнитель появится на сцене в черном балахоне с блестками и огромным полумесяцем на голове, отливающим серебром.

"Кто скрывается под маской загадочной Луны? Пишите ваши варианты в комментариях 👇 Обещаем настоящий праздник и удивление! Смотрите гипершоу МАСКА уже завтра, 27 марта в 21:00 на @kanalukraina", - говорится в анонсе.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Среди озвученных имен наиболее часто встречаются: Светлана Лобода, Ирина Билык и Надежда Мейхер. Правда, самые отчаянные предполагают, что под маской может быть, кто угодно, не исключая артиста мужского пола.

"Лобода" - "по движению рук очень похоже)" - Ирина Билык - "ну, не знаю"

"Нужно слышать голос😍"

"Надя Мейхер"

"Думаю, Ирина Билык🔥"

"Думаю, что будет мужчина"

"Девушка 35+...💯 но чтоб ответить точнее на этот вопрос, надо услышать вокал и посмотреть, как себя ведёт на сцене. Ведь под женским образом вполне может скрываться мужчина!"

Ранее мы рассказывали, как Оля Полякова на "Маске", поскандалив с Настей Каменских, начала ломать в порыве гнева инвентарь. Так, звездные детективы поспорили, кто же скрывается под маской "Сома" - мужчина или женщина. Полякова не сдержала эмоций и разломала пополам карандаш.

"Запахло жареной рыбой!", - воскликнула она.

Напомним, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук огорошил печальным известием: "Упала, разбила голову и теперь..."

Также Politeka писала, что рассекречено имя звезды в костюме Буряка на "Маске", Данилко разнервничался: "Как можно было открыть его?!"