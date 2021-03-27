Екс-солістка "ВІА Гри", співачка Надія Мейхер, яка нещодавно засвітилася на шоу "Голос країни", загіпнотизувала красивою посмішкою
Зірка вже багато років на сцені й встигла завоювати велику фан-базу, передає Politeka.net. Крім своїх співочих талантів, артистка може похвалитися і дизайнерськими. Надія займається випуском власної лінії одягу.
Моделі зірка представляє на собі. Наприклад, в одному з останніх фото артистка постала в яскравому картатому пальті.
Здавалося, під одягом не було нічого - оголене тіло вабило погляд, а сяюча прикраса стала додатковим акцентом до образу.
Втім, артистка також заворожувала своєю яскравою посмішкою.
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"У нашому житті неминучі зміни, неминучі втрати. У пристосовності і легкості, з якими ми переживаємо зміни, полягає наше щастя і свобода. Будда", - написала Мейхер.
За 40 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів:
"Життя моє!❤ ️ ❤ ️ ", "Відмінно сказано. В десяточку🔥", " Надія дуже красиве Фото😘😍😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😻😻😻😻😻😻😻", "гнучкість мислення справа хороша, але це висловлювання звучить як "так по хй на все" у християнстві теж є думка про смирення, але про все по хю, там немає😉 👻", "мудрості життя ❤ ️ як чудово. Надія глибокі думки мені дуже цікаві. Божевільна тяга до думаючих і розумних людей. Гармонія всередині ось що важливо ! І дії, спрямовані на продуктивність і хороше".
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