Екс-солістка "ВІА Гри", співачка Надія Мейхер, яка нещодавно засвітилася на шоу "Голос країни", загіпнотизувала красивою посмішкою

Зірка вже багато років на сцені й встигла завоювати велику фан-базу, передає Politeka.net. Крім своїх співочих талантів, артистка може похвалитися і дизайнерськими. Надія займається випуском власної лінії одягу.

Моделі зірка представляє на собі. Наприклад, в одному з останніх фото артистка постала в яскравому картатому пальті.

Здавалося, під одягом не було нічого - оголене тіло вабило погляд, а сяюча прикраса стала додатковим акцентом до образу.

Втім, артистка також заворожувала своєю яскравою посмішкою.

"У нашому житті неминучі зміни, неминучі втрати. У пристосовності і легкості, з якими ми переживаємо зміни, полягає наше щастя і свобода. Будда", - написала Мейхер.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів:

"Життя моє!❤ ️ ❤ ️ ", "Відмінно сказано. В десяточку🔥", " Надія дуже красиве Фото😘😍😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😻😻😻😻😻😻😻", "гнучкість мислення справа хороша, але це висловлювання звучить як "так по хй на все" у християнстві теж є думка про смирення, але про все по хю, там немає😉 👻", "мудрості життя ❤ ️ як чудово. Надія глибокі думки мені дуже цікаві. Божевільна тяга до думаючих і розумних людей. Гармонія всередині ось що важливо ! І дії, спрямовані на продуктивність і хороше".

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