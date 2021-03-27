Экс-солистка "ВИА Гры", певица Надежда Мейхер, которая недавно засветилась на шоу "Голос країни", загипнотизировала красивой улыбкой

Звезда уже много лет на сцене и успела завоевать большую фан-базу, передает Politeka.net. Кроме своих певческих талантов, артистка может похвастаться и дизайнерскими. Надежда занимается выпуском собственной линии одежды.

Модели звезда представляет на себе. Например, в одном из последних фото артистка предстала в ярком клетчатом пальто.

Казалось, под одеждой не было ничего - обнаженное тело манило взгляд, а сияющее украшение стало дополнительным акцентом к образу.

Впрочем, артистка также завораживала своей яркой улыбкой.

"В нашей жизни неизбежны перемены, неизбежны потери. В приспособляемости и легкости, с которыми мы переживаем перемены, заключается наше счастье и свобода. Будда", - написала Мейхер.

За 40 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев:

"Жизнь моя!❤️❤️", "Отлично сказано. В десяточку🔥", "Надежда Очень Красивое Фото😘😍😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😻😻😻😻😻😻😻", "Гибкость мышления дело хорошее, но это высказывание звучит как "да по хй на всё" в христианстве тоже есть мнение о смирении, но про всё по хю, там нет😉👻", "мудрости ЖИЗНИ❤️ как Замечательно. Надежда глубокие мысли мне очень интересны. Безумная тяга к думающим и умным людям. Гармония внутри вот что важно ! И действия , направленные на продуктивность и хорошее".

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