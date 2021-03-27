"Повелитель самотніх вовчиць" український співак Олег Винник підкорив свіжим кадром, зачаровуючи жіночі серця

Як передає Politeka.net, Олег Винник став одним з п'ятірки зіркових детективів на гіпершоу Маска. У своєму Instagram Олег розмістив фото на тлі банера шоу, і попередив глядачів, що залишилося всього лише кілька випусків до фінального акорду.

Олег пише:

"Залишилися три останні випуски гіпершоу Maska. Сьогодні о 21:00 не пропустіть 10-й епізод!".

На фото Олег постав у блакитному джинсовому піджаку, який підкреслює небесного кольору ока виконавця, і чорній футболці без принта. На правій руці знаменитості красуються кілька браслетів, з ланцюжків і шкіряних ремінців, доповнюючи образ улюбленця жінок. на лівій-масивний годинник на чорному ремінці. Руки Олег засунув у кишені, виставивши великі пальці вперед.

На фото красень лукаво посміхається, зачаровуючи все більше шанувальників, які не упустили можливість прокоментувати фото улюбленця публіки:

"Ще трохи і все... це вже традиція дивитися Маску суботами. Чекаю вечора. Гарного Вам Олег весняного настрою","🔥 🔥 🔥", "Чекаємо з нетерпінням🔥 🔥 🔥", "Бережи собі", "Круто буду дивитися❤️❤️❤️❤️❤️", "😍😍😍😍😍 Oleg you my idol!!!!!!!!😍😍😍", "Я обов'язково буду дивитися це шоу, я так прив'язалася до маски, до усього, шкода, що маска закінчується таке класне шоу, але нічого у нас ще є голос Країни, і ваша неймовірна команда, за яку я безмежно!!! переживаю, а фотка просто кайф 🔥", "Шикарний🔥 👏", - зізналися шанувальники своєму кумиру.

Нагадаємо, що Винник несподівано поступився своїм кріслом на "Голосі країни", гримить скандал: "швидко перевзувся»

Як повідомляла Politeka, таємна дружина Олега Винника приголомшила появою в напівпрозорому вбранні і на підборах: "Така худенька..."

Також Politeka писала, що Олег Винник більше не самотній, в "Голосі країни" зізналися, з ким він тепер: "вони трохи схожі»