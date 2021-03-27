Дружина героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, похвалилася довгими ніжками в міні

Відома модель, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, похвалилася стрункими ніжками пише Politeka.net. Зірка з ростом 179 сантиметрів просто заворожує красою, а вагітність надала їй якогось шарму.

Красуня з чоловіком вирушили на відпочинок, звідки ділиться яскравими кадрами.

Цього разу Даша постала в білій міні-сукні з глибоким декольте. Модель позувала, стоячи у воді біля штучних фламінго. В руці усміхнена зірка тримала кульку у вигляді сердечка.

У пості Хлистун розповіла про свою вагітність і те, як вже вона з чоловіком не може дочекатися появи крихітки.

"Ну, здрастуй 36 тиждень 😍 вже на фінішній прямій😂 і мені так хочеться з тобою зустрітися крихітка ❤️ пологовий будинок обрали. Про нього розповімо обов'язково, багато запитували) дрібнички висять в шафі і чекають вже свого виходу 🙈 ми начебто все підготували. До самої довгоочікуваної зустрічі 🥰 з кожним днем складніше ходити, лежати, тому нити я стала більше і частіше🥲 бідний Макс терпить 💪 🏼 і миритися з моїм цим станом 😀 пологи у нас плануються - партнерські. А там як піде 😂 вже не можемо дочекатися тебе, наша Аріано👸 🏼", - написала модель.

За годину публікація зібрала майже 6000 лайків і багато коментарів:

"Бажаю вам легких пологів", " удачі вам, Дашенько🙏 🙏 🙏❤", " красиво дуже😍!!!", "Ви Велика розумничка))) бажаю щоб малятко швидше з'явилося і порадувало вашу сім'ю 😍 😍 😍 любові вам ❤️".

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