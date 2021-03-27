Колишня дружина екс-динамівця Миколи Морозюка Ірина вийшла в світ в занадто короткій сукні і засвітила зайве

Як повідомляє Politeka.net , спокуслива інста-діва і колишня дружина екс-гравця футбольного клубу "Динамо" Ірина Морозюк не перестає дивувати своїх шанувальників сміливими витівками. дівчина прославилася своїми відвертими фотографіями в соцмережі Instagram і не збирається зупинятися, демонструючи все більш пікантні знімки.

Так цього разу Ірина опублікувала в соцмережі черговий Гарячий кадр, на якому її можна побачити в незвичайному образі. Дівчина зображена на галасливій вечірці, вона присіла за столиком в екстравагантній позі, закинувши ногу на ногу. Перед камерою красуня з'явилася в екстремально короткій червоній сукні на тонких бретельках, яка ледь утримує її пишне декольте. Волосся Морозюк зібране у високий тугий хвіст, а на її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою, в руці вона тримає келих з прозорим напоєм.

У підписі до публікації Ірина написала: "Як я хочу літо! Голі ніжки, сукні, гарний загар". Фолловери тут же почали обговорювати нове фото красуні, засинаючи її компліментами в коментарях. "Значить так, ввести кримінальне покарання за подібні наряди. Іро, припиняй, люди дружин кидають через таких, як ти", "Ну яка красива", "Гарний загар, червоні трусики", "Ну це по красі", "Відмінні труси", "Права грудь рветься в бій", - пишуть в коментарях до фото.

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