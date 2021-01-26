Экс-жена украинского футболиста Николая Морозюка, который играл за "Динамо", соблазнила поклонников дерзким образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала очень соблазнительное видео. Ирина известна провокационными поступками и очень откровенными фотосессиями. У девушки отличная фигурка, которая позволяет ей носить самые красивые наряды.

На свежем видео Ирина сидела на стульчике. На ней был надет халатик, который она небрежно распахнула. Красотка расставила ножки и стала снимать себя с разных ракурсов, засветив под халатиком черное кружевное белье. Образ дополнили черные босоножки с большими бантами.

В руках у Ирины была синяя роза. Она играла с цветком, изображая очень страстный взгляд.

«Только тусклый свет», - загадочно подписала фото Морозюк.

В комментариях ей оставили несколько восхищенных комплиментов. За несколько минут видео посмотрели почти 3 тысячи раз.

«Огонь», «Тема», «Розочка прикольная)а так зачет», «Выглядишь просто изумительно», «Оскар в студию», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Морозюк показала себя в домашнем образе. Девушка позировала в розовом мини-халатике с большим декольте. Красотка была без белья, зато в босоножках с бантиками на пальчиках.

Напомним, что Ирина Морозюк приковала взгляды к плоскому животику: "Зайчик Playboy".

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк в мини-белье завлекла к себе в спальню: "Такая женщина и без любви".

Также Politeka писала, что Ирина Морозюк скинула халат, засветив срамоту: "Хороша чертовка".