Экс-жена украинского футболиста Николая Морозюка, который играл за "Динамо", соблазнила поклонников дерзким образом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала очень соблазнительное видео. Ирина известна провокационными поступками и очень откровенными фотосессиями. У девушки отличная фигурка, которая позволяет ей носить самые красивые наряды.
На свежем видео Ирина сидела на стульчике. На ней был надет халатик, который она небрежно распахнула. Красотка расставила ножки и стала снимать себя с разных ракурсов, засветив под халатиком черное кружевное белье. Образ дополнили черные босоножки с большими бантами.
В руках у Ирины была синяя роза. Она играла с цветком, изображая очень страстный взгляд.
«Только тусклый свет», - загадочно подписала фото Морозюк.
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В комментариях ей оставили несколько восхищенных комплиментов. За несколько минут видео посмотрели почти 3 тысячи раз.
«Огонь», «Тема», «Розочка прикольная)а так зачет», «Выглядишь просто изумительно», «Оскар в студию», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ирина Морозюк показала себя в домашнем образе. Девушка позировала в розовом мини-халатике с большим декольте. Красотка была без белья, зато в босоножках с бантиками на пальчиках.
Напомним, что Ирина Морозюк приковала взгляды к плоскому животику: "Зайчик Playboy".
Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк в мини-белье завлекла к себе в спальню: "Такая женщина и без любви".
Также Politeka писала, что Ирина Морозюк скинула халат, засветив срамоту: "Хороша чертовка".