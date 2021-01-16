Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який грав за "Динамо", блиснула формами в незвичайному відео
Кадрами дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
"Мені подобається, нехай буде тут", - написала вона.
Хтось вже ймовірно забув про зустріч нового року і з головою пірнув у повсякденні робочі клопоти, але ось Морозюк, схоже, не збирається припиняти святкування і ділиться новорічним настроєм.
На відео відображено, як дівчина в коротенькому білому халаті підбігає до прикрашеної новорічної ялинки, оглядається, потім піднімає пакет і дістає з нього ковпак Санта Клауса. Морозюк підкидає його і ловить головою. У цей момент її одяг змінюється.
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Замість халата на Морозюк виявляється короткий білий топ з величезним декольте і червона спідничка, яка підлітає, оголюючи пишні сідниці.
Користувачі Мережі захоплені гарячими кадрами. Дівчину засипали компліментами.
"Хороша чортівка», «Чому ти виглядаєш такою гарячою», "Вау 😍 😍 😍 ідеальне поєднання краси і розпусти", "хоороша", "Приголомшлива штучка", - пишуть в коментарях.
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