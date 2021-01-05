Бывшая жена футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", Ирина показала себя на тренировке

На фото Ирина позировала в черных штанах и топе. Последнее Морозюк завязала на груди, задрав наряд. Звезда подняла одну ногу, используя фитнес-резинку. Волосы у красотки были собраны в хвостик, а на шее можно увидеть тату в виде "зайчика Playboy". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Старт 08.01", - подписан кадр в Инстаграм.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки под фото, так как оно было в сторис, но звезду обычно засыпают комплиментами:

"Красотка", "трогательная красота", "Очень скромно", "Ты настоящая, мечтаешь или это", "Ля, какая Морозюк", "Хороша", "Можно ещё в телегу? Там хоть сохранить видео в галерею можно))))))", "Как всегда идеальная и соблазнительная", "Еще и еще откровеннее", "твой муж очень удачливый человек", "Люблю поцелуи на твоих благах".

Сообщалось, что бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, который раньше играл в "Динамо", похвасталась фигурой.

Блондинка задрала футболочку и продемонстрировала грудь в черном белье. Ирина оттянула белье, сделав кадр более горячим.

Красотка впечатлила большой грудью, которая едва ли не вываливалась из-за ее манипуляций.

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