Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, который играл за "Динамо", блеснула формами в необычном видео

Кадрами девушка поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Мне нравится, пусть будет тут», - написала она.

Кто-то уже вероятно забыл о встрече нового года и с головой нырнул в повседневные рабочие хлопоты, но вот Морозюк, похоже, не собирается прекращать празднование и делится новогодним настроением.

На видео запечатлено, как девушка в коротеньком белом халате подбегает к украшенной новогодней елке, осматривается, потом поднимает пакет и достает из него колпак Санта Клауса. Морозюк подбрасывает его и ловит головой. В этот момент ее одежда меняется.

Вместо халата на Морозюк оказывается короткий белый топ с огромным декольте и красная юбочка, которая подлетает, обнажая пышные ягодицы.

Пользователи Сети восхищены горячими кадрами. Девушку засыпали комплиментами.

«Хороша чертовка», «Почему ты выглядишь такой горячей», «Вау😍😍😍 идеальное сочетание красоты и разврата», "Хоороша", "Сногсшибательная штучка", - пишут в комментариях.

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка приковала взгляды к плоскому животику.

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