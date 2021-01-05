Колишня дружина футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", Ірина показала себе на тренуванні
На фото Ірина позувала в чорних штанях і ТОПі. Останнє Морозюк зав'язала на грудях, задерши наряд. Зірка підняла одну ногу, використовуючи фітнес-гумку. Волосся у красуні були зібрані в хвостик, а на шиї можна побачити тату у вигляді "зайчика Playboy". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Старт 08.01", - підписаний кадр в Instagram.
Фанати не писали коментарі і не ставили лайки під фото, так як воно було в сторіс, але зірку зазвичай засипають компліментами:
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"Красуня"," зворушлива краса"," дуже скромно"," ти справжня, мрієш чи це"," Ля, яка Морозюк"," Хороша", " можна ще в віз? Там хоч зберегти відео в галерею можна))))))", "як завжди ідеальна і спокуслива", "ще і ще відвертіше", "твій чоловік дуже щаслива людина", "Люблю поцілунки на твоїх благах".
Повідомлялося, що колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який раніше грав у "Динамо", похвалилася фігурою.
Блондинка задерла футболочку і продемонструвала груди в чорній білизні. Ірина відтягнула білизну, зробивши кадр більш гарячим.
Красуня вразила великими грудьми, яка Чи не вивалювалася через її маніпуляцій.
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