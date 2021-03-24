Колишня дружина екс-гравця "Динамо" Миколи Морозюка продемонструвала вражаючу фігуру в зухвалому вбранні

Колишня дружина футболіста, яка встигла прославитися в соцмережах завдяки своїй любові до відвертих образів, поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Ірина Морозюк приміряла яскравий костюм, який не може не привернути до себе увагу. Так, красуня позує в жовтому спортивному костюмі, приспустивши його куртку, ніби намагається її зняти.

Під нею виявилося біле боді з тонкої тканини і з великими вирізами з боків. Цей наряд надав образу красуні пікантності, оголивши її тонку талію.

Підписники Морозюк тут же почали засипати її компліментами в коментарях.

"Ікона стилю і елегантності!! Завжди виглядаєш приголомшливо«,» Сексуальна«,» Агонь«,» класний наряд, але краще без нього«,» блакитного кольору не вистачає, а так супер«,» красуня«,» Ух ти«,» яка красуня, очей не відірвати", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Морозюк зняли в барі під час посиденьок з подружками.

Ірина позує в зухвалому вечірній сукні в обтяжку. Чорне вбрання з глибоким вирізом в зоні декольте ідеально підкреслює фігуру красуні.

При цьому знімок був зроблений в невдалий момент: через задерлася спідниці в кадр потрапили трусики красуні.

Нагадавши, колишня дружина екс-динамівця Морозюка засвітила, що у неї під спідницею: "Вас не бентежить...".

Як повідомляла Politeka, колишня дружина екс-динамівця Морозюка ледве втримала випирають " подружок "в міні-ТОПі:"потужно".

Також Politeka писала, що колишня дружина екс-динамівця Морозюка в халатику влаштувала дикі забави на стільчику:»Оскар в студію...".