Бывшая жена экс-игрока «Динамо» Николая Морозюка продемонстрировала впечатляющую фигуру в вызывающем наряде
Бывшая жена футболиста, которая успела прославиться в соцсетях благодаря своей любви к откровенным образам, поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке Ирина Морозюк примерила яркий костюм, который не может не привлечь к себе внимание. Так, красотка позирует в желтом спортивном костюме, приспустив его куртку, будто пытается ее снять.
Под ней оказалось белое боди из тонкой ткани и с большими вырезами по бокам. Этот наряд придал образу красотки пикантности, оголив ее тонкую талию.
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Подписчики Морозюк тут же принялись засыпать ее комплиментами в комментариях.
«Икона стиля и элегантности!! Всегда выглядишь потрясающе», «Сексуальная», «Агонь», «Классный наряд, но лучше без него», «Голубого цвета не хватает, а так супер», «Красотка», «Ух ты», «Какая красотка, глаз не оторвать», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Морозюк засняли в баре во время посиделок с подружками.
Ирина позирует в вызывающем вечернем платье в обтяжку. Черный наряд с глубоким вырезом в зоне декольте идеально подчеркивает фигуру красотки.
При этом снимок был сделан в неудачный момент: из-за задравшейся юбки в кадр попали трусики красотки.
Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка засветила, что у нее под юбкой: "Вас не смущает...".
Как сообщала Politeka, бывшая жена экс-динамовца Морозюка еле удержала выпирающих "подружек" в мини-топе: "Мощно".
Также Politeka писала, что бывшая жена экс-динамовца Морозюка в халатике устроила дикие забавы на стульчике: «Оскар в студию…».