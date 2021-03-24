Бывшая жена экс-игрока «Динамо» Николая Морозюка продемонстрировала впечатляющую фигуру в вызывающем наряде

Бывшая жена футболиста, которая успела прославиться в соцсетях благодаря своей любви к откровенным образам, поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Ирина Морозюк примерила яркий костюм, который не может не привлечь к себе внимание. Так, красотка позирует в желтом спортивном костюме, приспустив его куртку, будто пытается ее снять.

Под ней оказалось белое боди из тонкой ткани и с большими вырезами по бокам. Этот наряд придал образу красотки пикантности, оголив ее тонкую талию.

Подписчики Морозюк тут же принялись засыпать ее комплиментами в комментариях.

«Икона стиля и элегантности!! Всегда выглядишь потрясающе», «Сексуальная», «Агонь», «Классный наряд, но лучше без него», «Голубого цвета не хватает, а так супер», «Красотка», «Ух ты», «Какая красотка, глаз не оторвать», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Морозюк засняли в баре во время посиделок с подружками.

Ирина позирует в вызывающем вечернем платье в обтяжку. Черный наряд с глубоким вырезом в зоне декольте идеально подчеркивает фигуру красотки.

При этом снимок был сделан в неудачный момент: из-за задравшейся юбки в кадр попали трусики красотки.

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка засветила, что у нее под юбкой: "Вас не смущает...".

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