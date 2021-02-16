Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина показала фото с пикантной деталью

Красотка поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Морозюк засняли в баре во время посиделок с подружками.

Ирина позирует в вызывающем вечернем платье в обтяжку. Черный наряд с глубоким вырезом в зоне декольте идеально подчеркивает фигуру красотки.

При этом, на снимке можно заметить пикантную деталь: Морозюк запечатлена в момент, когда она перекидывает одну ногу на другую и из-за короткой юбки наряда зрители могут увидеть ее трусы.

«Вот смотрите ,не помню кто фоткал, но одна из моих родных подруг…И все бы ничего, все как бы красиво, но момент с трусишками вас не смущает? А что если бы это была не зима, а лето? И я бы их не надела вообще? Разве подруги так поступают?», - подписала фото Морозюк.

Ее подписчики тут же принялись комментировать скандальный кадр.

«Подстава по-любому», «Год Быка, не забывай, а они красные! Жди прихода», «Мужчины пошли б в рукопашную», «Я подумала, ты так задумала) Ну ко дню Валика, красненькие все дела», «Красоту не стоит прятать», - пишут люди.

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка в халатике устроила дикие забавы на стульчике: «Оскар в студию…».

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