Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина показала себя и рассказала о психологии
На фото Ирина показалась в штанах и куртке, которую решила расстегнуть. Девушка стояла перед зеркалом в лифте и хвасталась плоским животиком и пышным бюстом, который был упакован в топик. Образ Морозюк дополнила стильной сумочкой-бананкой, а волосы оставила распущенными. Звезду не смущало отсутствие лифа и красотка с удовольствием показывала себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я очень рада , что сейчас психология становится все более популярной и люди обращаться за Помощью к психотерапевтам. Потому что как раз здоровые мозги помогают нам правильно построить судьбу и качественно и комфортно существовать в мире", - написала звезда под фото.
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На свежем видео Ирина сидела на стульчике. На ней был надет халатик, который она небрежно распахнула. Красотка расставила ножки и стала снимать себя с разных ракурсов, засветив под халатиком черное кружевное белье. Образ дополнили черные босоножки с большими бантами.
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