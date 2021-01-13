Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, который играл за "Динамо", показала себя в домашнем образе

На фото Ирина позирует в мини-халатике с большим декольте. Морозюк была без белья, зато в босоножках с бантиками на пальчиках. Звезда стояла перед зеркалом и хвасталась идеальными ножками, которые оказались полностью открыты. Волосы у девушки остались распущенными, а смотрела Ирина в камеру, пока хвасталась собой. Кадры получились зажигательными и соблазнительными, ведь Морозюк умеет себя показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как Ирина опубликовала кадры в сторис, но обычно звезду засыпают комментариями:

"Время вызывать пожарных", "Как всегда шикарна", "Ирина, нереальная красотка, женщина вампир", "Солнышко самое милое...", "Нельзя такое смотреть утром)))", "Ты решила сделать так ,чтобы сегодня все мужчины которые тебя увидят красотку ходили со стоячим".

Мы писали, что бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина похвасталась упругими формами.

Красотка была одета в миниатюрный топик и обтягивающие лосины. Спортивный костюм выгодно подчеркнул формы Ирины. Сверху красотка набросила шубку, чтобы не замерзнуть.

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