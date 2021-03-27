Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина вышла в свет в слишком коротком платье и засветила лишнее

Как сообщает Politeka.net , соблазнительная инста-дива и бывшая супруга экс-игрока футбольного клуба "Динамо" Ирина Морозюк не перестает удивлять своих поклонников смелыми выходками. девушка прославилась своими откровенными фотографиями в соцсети Instagram и не собирается останавливаться, демонстрируя все более пикантные снимки.

Так в этот раз Ирина опубликовала в соцсети очередной горячий кадр, на котором ее можно увидеть в необычном образе. Девушка запечатлена на шумной вечеринке, она присела за столиком в экстравагантной позе, закинув ногу на ногу. Перед камерой красотка появилась в экстремально коротком красном платье на тонких бретельках, которое едва удерживает ее пышное декольте. Волосы Морозюк собраны в высокий тугой хвост, а на ее лице яркий макияж с красной помадой, в руке она держит бокал с прозрачным напитком.

В подписи к публикации Ирина написала: "Как я хочу лето! Голые ножки, платья, красивый загар". Фолловеры тут же принялись обсуждать новое фото красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Значит так, ввести уголовное наказание за подобные наряды. Ира, прекращай, люди жен бросают из-за таких, как ты", "Ну какая красивая", "Красивый загар, красные трусики", "Ну это по красоте", "Отличные трусы", "Правая грудь рвется в бой", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка засветила, что у нее под юбкой: "Вас не смущает...".

Как сообщала Politeka, бывшая жена экс-динамовца Морозюка еле удержала выпирающих "подружек" в мини-топе: "Мощно".

Также Politeka писала, что бывшая жена экс-динамовца Морозюка в халатике устроила дикие забавы на стульчике: «Оскар в студию…».