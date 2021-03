Телеведуча Регіна Тодоренко показала, як змінила зовнішність її нова зачіска

Як повідомляє Politeka.net , популярна телеведуча і мандрівниця Регіна Тодоренко, яка кілька років тому вийшла заміж за російського виконавця Влада Топалова і народила йому сина Мішу. Красуня активний користувач Instagram, де часто показує шанувальникам своє життя і творчість. Так, нещодавно телезірка наважилася на кардинальні зміни в зовнішності, що відразу викликало у фанатів занепокоєння, а чи не сталося в житті Регіни щось погане.

Днями Тодоренко показала на відео, як відрізає свою розкішну шевелюру. А тепер вирішила назвати справжню причину таких змін і опублікувала милі фотографії з новою стрижкою, яка їй дійсно йде. "Ні, я не розлучаюся. Чому ж зважилася на такі кардинальні зміни? Є одна єдина причина - набридло сталість і одноманітність, а я хочу змін! Thanks for the best hairstylist in Dubai for@this beauty – @nicolashalak. Фото - @yulrom", - підписала знімки Регіна.

Шанувальники тут же почали обговорювати нову зовнішність телеведучої, обсипаючи її компліментами і захопленими коментарями. "Шикарні зміни, давно пора", "Дуже і дуже тобі йде! Всі зміни на краще!", "Не сильно кардинальні, думала прям каре блондинки буде", "Круто виглядає", "Дуже йде", "Дуже красиво. Вам дуже йде цей образ", "Дуже круто", "Така нова", "Просто не впізнати", "Ось це зміни", - пишуть користувачі під фото Регіни.

