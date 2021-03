Телеведущая Регина Тодоренко показала, как изменила внешность ее новая прическа

Как сообщает Politeka.net , популярная телеведущая и путешественница Регина Тодоренко, которая несколько лет назад вышла замуж за российского исполнителя Влада Топалова и родила ему сына Мишу. Красотка активный пользователь Instagram, где часто показывает поклонникам свою жизнь и творчество. Так, недавно телезвезда отважилась на кардинальные перемены во внешности, что сразу вызвало у фанатов беспокойство, а не случилось ли в жизни Регины что-то плохое.

На днях Тодоренко показала на видео, как отрезает свою роскошную шевелюру. А теперь решила назвать истинную причину таких перемен и опубликовала милые фотографии с новой стрижкой, которая ей действительно идет. "Нет, я не развожусь. Почему же решилась на столь кардинальные перемены? Есть одна единственная причина – надоело постоянство и однообразие, а я хочу перемен! Thanks for the best hairstylist in Dubai for@this beauty – @nicolashalak. Фото – @yulrom", - подписала снимки Регина.

Поклонники тут же принялись обсуждать новую внешность телеведущей, осыпая ее комплиментами и восторженными комментариями. "Шикарные изменения, давно пора", "Очень и очень тебе идет! Все перемены к лучшему!", "Не сильно кардинальные, думала прям каре блондинки будет", "Круто выглядит", "Очень идет", "Очень красиво. Вам очень идет этот образ", "Очень круто", "Такая новая", "Просто не узнать", "Вот это перемены", - пишут пользователи под фото Регины.

