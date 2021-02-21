Певица Регина Тодоренко вызвала переполох неожиданным откровением и грядущими переменами

Как передает Politeka.net, 30-летняя экс-ведущая "Орла и решки" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, рассказав о смелом решении, касающемся ее здоровья.

Так, Регина предстала с розовыми волосами, в коротеньком "воздушном" платье кремового оттенка. На одном из фото звезда широко улыбнулась. Оказывается, Тодоренко решила поставить себе брекеты и отнюдь не по причине эстетики. Звезда объяснила, зачем это сделала.

"Брекеты в 30 лет - это увлекательнейший аттракцион) Многие спрашивают: «Зачем с идеальной улыбкой брекеты?» Друзья, эстетический вопрос меня интересует меньше всего, в первую очередь необходимо избежать проблем с шеей, спиной и тд, ведь наше физическое развитие начинается с полости рта. А неправильная эксплуатация приводит к последствиям, которые, к сожалению, иногда очень сложно корректировать", - поделилась Регина.

Один из пользователей усомнился в правильности доводов певицы: "Мне 37 лет и я впервые слышу что наше физическое развитие начинается с полости рта! 😮😳"

На что Тодоренко ответила: "Да, сосать материнское молоко мы начинаем гораздо раньше, чем ходить и бегать 🤷🏽‍♀️".

Чем поставила публику в еще больший тупик: "Какая связь материнского молока к 30-тилетней женщине?! 🤦🏻‍♀️"

Другие пользователи также присоединились к обсуждению:

"Во всех ты, Ренечка, нарядах хороша! И в брекетах тоже 🙂"

"Одна начала носить брекеты для подправления зубов а 😏потом все, мода пошла с брекетами ходить"

"Они порой даже в моде, вы красавица❤️"

"Регина, красавица, держись! ❤️ я сама с брекетами сейчас, это трудно и морально и физически, но результат будет того стоить!😍"

"Вообще на себя не похожа😮"

"Похожа на Леди Гагу 🤩"

Напомним, что раздетая Тодоренко из "Орла и решки" показала свою "проблему", засмущав видом в спальне: "Это ужас".

Как сообщала Politeka, Тодоренко из «Орла и решки» наделала шуму резкой сменой имиджа: «Не ожидала от себя…».