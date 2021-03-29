Телеведуча Регіна Тодоренко показала яскраве фото свого розкішного відпочинку

Як повідомляє Politeka.net , популярна телеведуча і мандрівниця Регіна Тодоренко, яка кілька років тому вийшла заміж за російського виконавця Влада Топалова і народила йому сина Мішу. Красуня активний користувач Instagram, де часто показує шанувальникам своє життя і творчість. Так, нещодавно телезірка наважилася на кардинальні зміни в зовнішності, і тепер показала фанатам яскраве фото в абсолютно новому образі.

Як видно, на новому фото Регіна відображена на відпочинку в одному з елітних готелів Дубая, а в підписі до публікації поділилася своїми враженнями щодо ресторану при готелі, в якому вона побувала. На знімку красуня відображена за столом, на прогулянку вона вийшла в стильному коричневому топі, який красиво підкреслив декольте. Її волосся тут короткі після стрижки і недбало укладені, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка.

У підписі до фотографії Тодоренко розповіла про готель, в якому відпочиває. "«Жахливий сервіс», «моторошна їжа», «брудний пляж» – все це точно не про новий кльовий готель! Я, як готельний гурман, приступлю до конструктивної критики. Почнемо з їжі...", - написала Регіна і поділилася своїми враженнями про ресторан, в якому їй дуже сподобалося. "Якщо у вас ще залишилися питання по цій темі, я готова відповісти", - закінчила вона свій пост. У коментарях почалася жвава дискусія, правда, шанувальники обговорюють не відпочинок телеведучої, а її нову зачіску, яка багатьох здорово здивувала.

"Як вам йде ця зачіска", "Регіна, ви схожі на Анастейшу Стілл з "50 відтінків сірого", "Схожі з Дорофеєвою", "Дакоту Джонсон нагадала з цієї стрижкою", "Як же іноді зміни важливі і корисні", "З новою зачіскою ви дуже схожі на свою маму", - пишуть в коментарях до фото.

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