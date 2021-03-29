Телеведущая Регина Тодоренко показала яркое фото своего роскошного отдыха

Как сообщает Politeka.net , популярная телеведущая и путешественница Регина Тодоренко, которая несколько лет назад вышла замуж за российского исполнителя Влада Топалова и родила ему сына Мишу. Красотка активный пользователь Instagram, где часто показывает поклонникам свою жизнь и творчество. Так, недавно телезвезда отважилась на кардинальные перемены во внешности, и теперь показала фанатам яркое фото в совершенно новом образе.

Как видно, на новом фото Регина запечатлена на отдыхе в одном из элитных отелей Дубая, а в подписи к публикации поделилась своими впечатлениями относительно ресторана при гостинице, в котором она побывала. На снимке красотка запечатлена за столом, на прогулку она вышла в стильном коричневом топе, который красиво подчеркнул декольте. Ее волосы здесь короткие после стрижки и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только милая улыбка.

В подписи к фотографии Тодоренко рассказала об отеле, в котором отдыхает. "«Ужасный сервис», «жуткая еда», «грязный пляж» – все это точно не про новый клёвый отель! Я, как отельный гурман, приступлю к конструктивной критике. Начнём с еды…", - написала Регина и поделилась своими впечатлениями о ресторане, в котором ей очень понравилось. "Если у вас еще остались вопросы по этой теме, я готова ответить", - закончила она свой пост. В комментариях началась оживленная дискуссия, правда, поклонники обсуждают не отдых телеведущей, а ее новую прическу, которая многих здорово удивила.

"Как вам идет эта прическа", "Регина, вы похожи на Анастейшу Стилл из "50 оттенков серого", "Похожи с Дорофеевой", "Дакоту Джонсон напомнила с этой стрижкой", "Как же иногда перемены важны и полезны", "С новой прической вы очень похожи на свою маму", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Неизлечимо больная Тодоренко осталась без волос, поразив кадрами: "Такой меня еще никто не видел".

Как сообщала Politeka, Неизлечимо больная Тодоренко из "Орла и решки" впервые показала последствия недуга: "Как у Майкла Джексона".

Также Politeka писала, что Тодоренко сразу после Дженнифер Лопес заговорила о разводе прямо в отпуске: "Так огорчил меня...".