Співачка й актриса Дженніфер Лопес розтривожила серця чуттєвими кадрами

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 51-річної зірки в Instagram поділилися уривком з її кліпу "I'm Glad", в якому Джей Ло влаштувала неймовірний перформанс (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

За сюжетом, Лопес виступала перед членами журі, яких мали підкорити своїм талантом. І їй це вдалося, особливо, коли вона застрибнула на стіл, почавши спокусливо рухатися під музику.

При цьому один тільки зовнішній вигляд артистки міг закрутити голову: безкомплексна Лопес з'явилася на кадрах у вузькій маєчці та трусиках, доповнивши лук в'язаними панчохами й туфлями на шпильці.

У підписі автор поста поділився фрагментом з інтерв'ю, в якому Дженніфер розповідала про конфлікт, пов'язаний з цим кліпом:

"Я дійсно тренувалася і дотримувалася дієти... а потім, після зйомок... завжди є той, хто каже: «Ми повинні це заретушувати». І я помітила - [редактори] відправили мені [відео], і вони трохи обрізали мої стегна і я подумала: "Це не я - це не мої стегна. Просто залиште їх такими, якими вони є. Зробіть мені милість - не чіпайте мої стегна. Не намагайтеся змусити мене виглядати більш худою". Все і так добре, як є». І ось що вони зробили".

Користувачі прокоментували побачене:

"Цей кліп сенсаційний 👏💋"

"Спасибі за боротьбу за незайману версію, ці стегна чудові, і жоден чоловік/жінка не повинні намагатися їх зменшити! 🔥❤️🙌"

"Стегна здаються меншими..."

Нагадаємо, 51-річна Дженніфер Лопес в чорному ліфчику і в" дірявому "костюмі потрясла виглядом:"на дев'ятому небі".

Як повідомляла Politeka, спекотна Лопес у сукні з непристойним декольте показала свої "козирі": "як троянда у футлярі".

Також Politeka писала, що 51-річна Лопес забула про скромність, витанцьовуючи в міні-боді: "Аж кипить".