У мережі з'явилося несподіване фото Ксенії Мішиної, ось як вона виглядала до знайомства з Олександром Еллертом

Як повідомляє Politeka.net, акторка Ксенія Мішина запам'яталася українцям не тільки, як учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостячка". До цього у зірки був період, коли вона знімалася в серіалі "Кріпосна", де виконала одну з головних ролей. Особливість цієї картини в незвичайних образах і костюмах, які актори приміряли на себе під час зйомок. Звичайно ж Ксенія теж здорово перевтілилася, граючи роль владної до жорстокості багатої поміщиці Лідії Шефер.

Нещодавно колега по серіалу Ксенії Мішиної Анна Сагайдачна виклала в мережу чарівний кадр зі зйомок, на якому обидві актриси відображена на зйомках у своїх кіношних образах. Треба сказати, що "Холостячку" не впізнати тут, але саме так вона виглядала ще до знайомства зі своїм коханим Олександром Еллертом. До слова, саме на реаліті-шоу актриса зустріла свою любов, тепер вони з Сашею живуть разом і часто діляться з шанувальниками подробицями свого життя.

Відзначимо, що Ксенія ще й поширила у себе в Instagram-сторіс фотографію Анни Сагайдачної, де вони позують разом. Схоже, "Холостяка" не проти показувати себе в цьому серіальному образі.

Нагадавши, Поповнення в родині "Холостячки" Мішиної і Еллерта, від малюка погляд не відвести: "Хлопчик або...".

Як повідомляла Politeka, Безпардонна "Холостячка" Мішина показала, як її 9-річний син приймає ванну: "Я не знаю, як у кого...".

Також Politeka писала, Зухвала "Холостячка" Мішина вирішила позбутися "улюблениці" Еллерта, вразивши кадром: "Цей день настав".