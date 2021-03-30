Відома співачка Оля Полякова похвалилася зовнішністю без косметики
37-річна зірка нерідко показує, як виглядає без косметики, передає Politeka.net. Кадрами артистка ділиться у своєму Інстаграм.
Як і будь-яка зірка, Оля ретельно стежить за своєю зовнішністю. Красуня займається спортом і правильно харчується.
Також артистка відвідує лазню, де використовує березовий або дубовий віник, в результаті у красуні немає целюліту та інших проблем з тілом.
Особливу увагу блондинка приділяє догляду за шкірою обличчя. Полякова вважає за краще апаратну косметологію, після якої її шкіра світиться, колір стає рівним і красивим.
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Не дивно, що співачка може показати себе без макіяжу, адже соромитися їй нічого.
Ось і цього разу красуня записала сторіс в білій футболочці. Довга чолка впала на лоб, прикривши одну сторону.
Артистка виглядала свіжо і була в піднесеному настрої.
"Нарада-нарадочка", - проспівала Полякова.
Помітно, що артистка використовувала фільтр, який змінив колір її очей.
Пізніше Оля розмістила у своєму Інстаграм відео в цьому ж образі. Шанувальники тут же написали їй багато компліментів, деякі порівняли співачку з актрисою Скарлетт Йоханссон.
"Оль, ти така бомба ракета коли мінімум мейкапа", "Без макіяжу - Скарлетт Йоханссон😍", "Супер👏 👏", "краса 😍", "Олю, ви класна", " краса❤️", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Оля Полякова народилася 17 січня 1984 року. Вона з дитинства росла творчою особистістю і навіть знімалася в декількох епізодах журналу "Єралаш".
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