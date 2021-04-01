Актриса й співачка Дженніфер Лопес викликала захват одночасно ніжним і пристрасним образом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 51-річної зірки в Instagram опублікували серію свіжих фото, на яких Джей Ло постала в рожевій сукні з неймовірними вирізами та шлейфом.

Знаменитість покрутилася перед камерою в різних ракурсах, демонструючи й апетитне декольте, розміри якого вражають, і підкачану спинку, затягнуту в чорні резиночки (один з елементів вбрання). Крім того пікантні розрізи знизу дозволили публіці насолодитися її пружними ніжками. Так що Дженніфер цим вдалим образом показала всю свою пишність, точно пробудивши чоловічі фантазії.

Зірка вирішила зібрати волосся наверх, щоб нічого не відволікало від милування ніжними лініями плечей і шиї, а також "улоговинкою гріха".

"Ти красива 💖 🔥 @ jlo Ікона моди! Вона така чудова!", - підписав кадри автор поста.

Користувачі поставили майже тисячу "лайків", а деякі навіть встигли прокоментувати.

"Хто краще Джей Ло виглядає в рожевому?.. Точно ніхто", - говориться в одному з відгуків.

Раніше ми розповідали, як фанати Лопес вирішили нагадати публіці про один з її, мабуть, найристрасніших танців - виконаних у кліпі "I'm Glad". Джей Ло в чорних маєчці, трусиках, в'язаних гольфах і на шпильках потужно станцювала перед журі, розкривши свій талант повною мірою. Особливо запам'ятовується момент, коли вона хвацько застрибнула на суддівський стіл, без краплі сорому погравши своїми крутими стегнами перед носом здивованих глядачів.

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