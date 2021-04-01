Актриса и певица Дженнифер Лопес вызвала восторг одновременно нежным и страстным образом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 51-летней звезды в Инстаграм опубликовали серию свежих фото, на которых Джей Ло предстала в розовом платье с невероятными вырезами и струящимся шлейфом.

Знаменитость покрутилась перед камерой в различных ракурсах, демонстрируя и аппетитное декольте, размеры которого впечатляют, и подкачанную спинку, затянутую в черные резиночки (один из элементов наряда). Кроме того пикантные разрезы снизу позволили публике насладиться ее упругими ножками. Так что Дженнифер этим удачным образом показала все свое великолепие, точно пробудив мужские фантазии.

Звезда решила собрать волосы наверх, дабы ничего не отвлекало от любования нежными линиями плеч и шеи, а также "ложбинкой греха".

"Ты красивая 💖🔥 @jlo Икона моды! Она такая замечательная!", - подписал кадры автор поста.

Пользователи поставили почти тысячу "лайков", а некоторые даже успели прокомментировать.

"Кто лучше Джей Ло выглядит в розовом?.. Точно никто", - говорится в одном из откликов.

Ранее мы рассказывали, как фанаты Лопес решили напомнить публике об одном из ее, пожалуй, сам страстных танцев - исполненных в клипе "I’m Glad". Джей Ло в черных маечке, трусиках, вязаных гольфах и на шпильках мощно станцевала перед жюри, раскрыв свой талант в полной мере. Особенно запоминается момент, когда она лихо запрыгнула на судейский стол, без капли стеснения поиграв своими крутыми бедрами перед носом изумленных зрителей.

Напомним, Дженнифер Лопес в ковбойской шляпе избавилась от одежды, заставив мужчин нервничать: горячие кадры

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".