Публіка з жаром обговорює скандальні кадри, на яких Тіна Кароль постала в непривабливому світлі

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 36-річної артистки в Instagram опублікували цікаве відео, в якому показали дикий конфуз, що стався під час зйомок одного з ефірів "Голосу країни" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Камера зафіксувала НП з Кароль: Тіна раптово впала на коліна прямо на сцені, не втримавшись на ногах. Переглядаючи кадри, стає зрозуміло, що зірка втратила рівновагу не просто так. Співачка допомагала двом учасникам, які увійшли до неї в команду, українському артисту Микиті Ломакіну та виконавиці з Казахстану Саулє Жумабековій, коли в якийсь момент перечепилася об ногу останньої.

Судячи з реакції Саулє, дівчина підставила підніжку не спеціально.

Тіна швидко прийшла до тями, обтрусилася й пожартувала: "Загадайте бажання - зірка впала!".

До речі, в тому ефірі у вокальному бою переміг саме Ломакін. Уїдливі користувачі не забули випадком вколоти Кароль після такого збігу: "А ну тепер зрозуміло чому Саулє далі не пройшла😂".

Інші також приєдналися до обговорення побаченого:

"Тіночка, будьте обережні та здорові❤ ️❤️❤️"

"Ну чому вона постійно так забавно падає 🤭🤣"

"а можна я загадаю бажання перший?😁 я хочу і бажаю, щоб Дан і Тіна були разом і щасливі на все життя.🤗🙏"

"Скромність прикрашає людину, а тут пахне гординею, а не жартом з приводу"

"Вона навіть падає ❤️красиво 😂😍🔥"

"Як кішка❤️"

"Тіна, бережіть себе 😍"

"Ну що ж так не акуратно?"

"Не знаю, я її бачу нервовою якоюсь"

"Навіщо так ніжки розставляти😂"

Нагадаємо, Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила вульгарною витівкою на камеру: "та вже, засвербіло".

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