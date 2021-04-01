Українці досі з жаром обговорюють "втрату" Буряка на шоу "Маска"
Нагадаємо, під час 9-го ефіру, згідно з голосуванням в студії в номінацію потрапили Сом і Буряк. Глядачі прийняли рішення, що піти повинен останній.
Як передає Politeka.net, у костюмі овоча опинився 31-річний співак Дмитро Каднай. Для багатьох стало несподіванкою, що під таким класичним українським образом переховувався саме він (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Сам Каднай так відгукувався про свій вибір Маски:
"Було кілька варіантів... Перший я вже й не згадаю, якийсь фешн, і був Буряк... Як ми бачили з постановок, його можна смажити, варити і що тільки з ним не робили... Мені здався цей персонаж надзвичайно різноманітним і кайфовим".
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При цьому багато користувачів відзначають, що спочатку не взлюбили Буряка, надто вже "страшненьким" він здавався, а також дратувала його поведінка, але, дізнавшись, хто ховається в костюмі, пошкодували про своє рішення.
"Діма Каднай найгарячіший буряк країни!" Ліля Ребрик (с) повністю підтримую тебе Ліля! 🤭"
"Дуже шкода, що Бурячок вибув 😔. Такий красень!💖💕"
"Знала б, що це був такий симпатичний харизматичний молодий чоловік... А то зізнаюся чесно - буряк мене дратував. Ці корінці, цей зуб, цей ніс.... ці ікри, галяшки, це взуття 🤦"
"Не треба було відправляти Буряка в номінацію. А тепер шкодують. У Буряка були чудові виступи"
"Давно було пора відправити Циклопа. Залишити Лева і Буряка, щоб насолоджуватися їх виступами"
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