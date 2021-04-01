Украинцы до сих пор с жаром обсуждают "потерю" Буряка на шоу "Маска"

Напомним, во время 9-го эфира, согласно голосованию в студии в номинацию попали Сом и Буряк. Зрители приняли решение, что уйти должен последний.

Как передает Politeka.net, в костюме овоща оказался 31-летний певец Дмитрий Каднай. Для многих стало неожиданностью, что под таким классическим украинским образом скрывался именно он (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Сам Каднай так отзывался о своей выборе Маски:

"Было несколько вариантов... Первый я уже и не вспомню, какой-то фэшн, и был Буряк... Как мы видели из постановок, его можно жарить, варить и что только с ним не делали... Мне показался этот персонаж чрезвычайно разнообразным и кайфовым".

При этом многие пользователи отмечают, что сначала не взлюбили Буряка, слишком уж "страшненьким" он казался, а также раздражало его поведение, но, узнав, кто скрывается в костюме, пожалели о своем решении.

"Дима Каднай самый горячий буряк страны!" Лиля Ребрик (с) Полностью поддерживаю тебя Лиля! 🤭"

"Очень жаль, что Бурячок выбыл 😔. Такой красавчик!💖💕"

"Знала бы, что это был такой симпатичный харизматичный молодой человек... А то признаюсь честно - буряк меня бесил. Эти корешки, этот зуб, этот нос.... эти икры, галяшки, эта обувь 🤦"

"Не надо было отправлять Буряка в номинацию. А теперь жалеют. У Буряка были замечательные выступления"

"Давно было пора отправлять Циклопа. Оставить Льва и Буряка, чтобы наслаждаться их выступлениями"

Напомним, кто скрывается в костюме Ворона в шоу "Маска": в сети рассекретили имя звездного участника, "Юра, прости..."